Conte tevreden met de teamprestatie en met die van Lukaku: "Ik heb hem nog nooit zo goed gezien"

Inter Milan mag zich opmaken voor de halve finale van de Europa League nadat het Bayer Leverkusen met 2-1 uit het toernooi knikkerde. Antonio Conté was na de wedstrijd zeer tevreden over de stabiliteit van zijn elftal.

Een van die elf was Romelu Lukaku. De Rode Duivel scoorde in zijn negende opeenvolgende wedstrijd in de Europa League. Met die geweldige statistiek heeft hij een record te pakken. Alan Shearer scoorde in 2004-2005 in acht opeenvolgende matchen.

"We speelden een zeer goede match", reageerde Antonio Conte opgetogen na de 2-1 tegen Bayer Leverkusen, het nummer 5 uit de Bundesliga. "We hebben de tegenstander steeds onder druk gezet en we hadden de match al vroeger kunnen beslissen als we een van onze vele kansen hadden omgezet. Maar we hebben nooit afgezien."

Ook over Lukaku had Conte nog een woordje te zeggen. "Het was uiteraard een prestatie van heel het team. Maar Lukaku was goed en ik denk dat ik hem nog nooit zo goed heb gezien", reageerde hij na de match.