Beerschot en de breuk met het verleden: geen vedetten, wel elf met een over-mijn-lijk-mentaliteit

Beerschot staat mee bovenaan na de winst tegen Oostende. Bloed, zweet en tranen kostte het wel, maar dat gaat meer gebeuren dit seizoen. De vedettencultuur bij de Mannekes is niet meer, enter het realistische collectieve voetbal.

Rik Coppens, Kenneth Brylle, Juan Lozano, Simon Tahamata, Moumou Dagano, Mo Messoudi, Hernan Losada... Beerschot heeft een verleden van vinnige vedetten in zijn teams. De Mannekes hebben altijd wel frivool voetbal willen aanhangen. Beerschot houdt van zijn vroegere vedetten. In het stadion hangen er overal herinneringen aan de legendarische spelers.

De kans dat er straks één van de huidige kern omwille van 'er met kop en schouders bovenuit te steken' aan de muur komt te hangen, is klein. Of het moet zijn dat de technische commissie straks nog met een stunt uitpakt. Hernan Losada wil ook graag voetbal spelen met veel positiewissels, flankveranderingen, infiltraties... Dat kan, maar momenteel zit er geen speler in de kern die op zijn eentje het verschil gaat maken.

Prychynenko als voorbeeld

Beerschot gaat 1A aanpakken als collectief. Dat was gisteren al te zien op Oostende. Als het niet draait op het middenveld gaan ze er allemaal samen hun hoofd wel even voorleggen. Enter Denis Prychynenko, in vier jaar tijd uitgegroeid tot een echte cultheld. Van Eerste Amateur mee naar 1A.

De Duitser met Oekraïnse en Wit-Russische roots heeft zich al onsterfelijk gemaakt met zijn interview na de match tegen OHL. Maar op het veld vertegenwoordigt hij de nieuwe stijl van de Ratten: over-mijn-lijk-mentaliteit en als het moet even een bal blind vooruit rammen. Alles om de tegenstander niet te laten scoren.

Nummer 10

Beerschot kan terugvallen op een organisatie en een blok. Daarmee kan je in veel matchen al iets mee pakken en intussen krijgt Losada de tijd om het aanvallende gedeelte in orde te krijgen. Maar een echte tien - Holzhauser speelt meer als acht - achter de diepe spits zou welkom zijn, maar is geen prioriteit. Holzhauser creëert kansen met zijn vrije trappen en snelle diepe passes en je kan hem moeilijk op de bank gaan zetten. De bedoeling is dat Holzhauser hoger kan gaan spelen met spelers als Van den Bergh en Van den Buijs achter hem, die zelf ook wel raad weten met een bal.

Een creatieveling in steun van Noubissi en Tissoudali zou Losada - zelf zo'n type - wel meer opties geven. Ze zijn nog ook nog bezig met extra aanwinsten. Die drie punten helpen alvast om het heel moeilijke vierluik van de komende weken te overleven. En wie weet wat er tegen dan allemaal geland is op het Kiel...