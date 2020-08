De finale en unieke eindstrijd in Lissabon: wie pakt de Beker met de Grote Oren? Zegt u het maar!

Op 23 augustus weten we - als alles goed gaat - wie de beker met de grote oren in ontvangst mag nemen. Nog acht ploegen zijn in de running en gaan er sowieso een uniek toernooi van maken in Lissabon.

De wapens beginnen op woensdagavond te kletteren met Atalanta - PSG, een dag later is er ook Leipzig - Atlético Madrid. De winnaars daarvan nemen het op dinsdag 18 augustus tegen elkaar op voor een stekje in de finale.

En dus krijgen we toch alvast een min of meer verrassende naam in de finale, want ook al zijn het vier grote ploegen, meestal staan ze wel in de schaduw van de Engelse ploegen, Real Madrid, Barcelona, Juventus en Bayern München op het kampioenenbal.

Onderste tabelhelft

De andere finalist zal dan ook sowieso de favoriet in de finale zijn, zo lijkt het. Vrijdag is er Barcelona - Bayern, zaterdag Manchester City tegen Lyon. Een halve finale tussen Bayern en City lijkt dan ook op komst.

Of kan Lionel Messi zijn groeiende vormcurve nog eens laten blijken en - in een wedstrijd kan altijd meer dan in twee - zo het grote Bayern opzij zetten? De Catalanen zijn op zoek naar een prijs en hebben nog maar een kansje meer.

Sowieso gaat het iets speciaal zijn, omdat je met een echt toernooiopzet zit en alle wedstrijden in Lissabon worden gespeeld. Daardoor gaat het tegen de finale ook al over wie twee weken lang zijn ploeg scherp kan houden.

Op 23 augustus kennen we de winnaar, Manchester City en Bayern München lijken op dit moment de favorieten - Lyon is de absolute underdog, ook al in de kwartfinales en zal drie keer een sterkere tegenstander moeten kloppen. Wie zal het volgens jou halen?

