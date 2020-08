De pijp van de man met meer dan zeven longen is dan toch uit, Stephan Lichtsteiner houdt ermee op

Stephan Lichtsteiner zet er op 36-jarige leeftijd een punt achter. De Zwitserse verdediger heeft er een rijkgevulde carrière opzitten.

Lichtsteiner begon zijn carrière bij Grasshoppers Zürich. Daarna volgde Lille, Lazio, Juventus, Arsenal en uiteindelijk nog een jaartje Augsburg. Bij die laatste club werd zijn aflopend contract niet verlengd, waarna hij besloot er een punt achter te zetten.

Lichtsteiner maakte vooral naam voor zichzelf in Italië, eerst bij Lazio, nadien bij Juventus. Met Juventus won hij zeven keer op rij de titel. Hij was vooral gekend vanwege zijn enorm loopvermogen. In totaal kwam Lichtsteiner 108 keer uit voor zijn nationale ploeg.

Na Juventus volgde nog een seizoen Arsenal, maar dat werd geen succes.

"Ik wil jullie bedanken voor de geweldige emotie's die we samen gedeeld hebben. Ik ben enorm trots op de carrière die ik gemaakt heb", zegt Lichtsteiner in een korte video.

Un saluto e un abbraccio ai miei carissimi fans e followers! Grazie di cuore, Steph 🙏🏻❤️ Ein lieber Gruss und eine Umarmung an meine lieben Fans und Followers! Ich danke Euch von Herzen, Steph 🙏🏻❤️ A kind goodbye and a big hug to my dear fans and followers! Thank you so much, Steph 🙏🏻❤️ Un petit salut et un câlin à tous mes chers fans et followers ! Je vous remercie du fond du cœur, Steph 🙏🏻❤️ #stephanlichtsteiner #timetosaygoodbye #thankyou ### 👉🏻 SWIPE LEFT FOR GERMAN & FRENCH