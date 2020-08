Debat van de week: wie van deze 7 spelers verraste jou het meest op speeldag 1?

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en op speeldag 1 waren er toch alweer enkele leuke wedstrijden te bekijken. Met verwachte en misschien ook wat minder verwachte helden. We stellen u dan ook graag de vraag: wie verraste u het meest?

Dat Morioka kan voetballen en het op Jan Breydel zeer goed deed? Dat is al geen verrassing meer. En ook spelers als Joachim Van Damme, Olivier Deschacht of Samuel Bastien hebben de voorbije jaargangen al meer dan hun strepen weten te verdienen. We zouden overigens ook enkele negatieve verrassingen kunnen uitlichten, maar we beperken ons graag tot het positieve.

Issa Kaboré

Zo was er Issa Kaboré, die onlangs voor ettelijke miljoenen werd verkocht aan Manchester City, maar eerst nog een jaartje kan rijpen bij KV Mechelen. Op rechtsachter versierde hij een plaatsje in ons team van de week met een sterke prestatie. Op die positie moest Wouter Vrancken vorig jaar nog vaak puzzelen, nu lijkt hij zijn topper in huis te hebben.

Marius Noubissi

In 2018 kwam hij vanuit Finland (Ilves) naar Beerschot, vorig seizoen was hij in 1B goed voor 4 goals en 2 assists. Een veelscoorder lijkt de Kameroense spits op basis van die cijfers dus absoluut niet. Maar na een goal in Leuven in de promotiefinale was het op Oostende al twee keer raak. Bovendien viel de aanvaller ook op met zijn immense werkkracht: een aanwinst voor 1A, zoveel is duidelijk.

Over twee keer scoren en een aanwinst zijn voor 1A gesproken ... Daan Heymans was - naar eigen zeggen in een interview in Gazet van Antwerpen - volgens sommigen niet goed genoeg voor 1A. Wel: tegen KV Kortrijk bewees hij op speeldag 1 toch alvast even de criticasters het tegendeel. Een zeer interessant begin, zoveel is duidelijk. Vorig jaar maakte hij 236 speelminuten, de voorbereiding deed hem deugd.

Daniel Munoz kwam als rechtsachter naar KRC Genk, maar moest op speeldag 1 meteen opdraven op het middenveld. En daar liet hij meteen zien dat hij wel degelijk ook voetballende kwaliteiten heeft. Maar aan de Gaverbeek zagen ze zelden zo'n werkpaard dat op bepaalde momenten werkelijk overal was. Met een transfersom van 4,5 miljoen euro begin je natuurlijk met wat druk op de ketel, maar het begin was alvast prima.

Op het Luikse middenveld tegen Cercle Brugge géén Cimirot en ook géén Carcela, maar wel de 19-jarige Nicolas Raskin.

Een serieuze verrassing van coach Montanier, want de Luikse jeugdinternational verzamelde vorig seizoen - beker inclusief - in totaal ... 100 speelminuten voor de Rouches. Toch was hij al een leider op het Luikse middenveld tegen De Vereniging, een erg sterke prestatie.

Bij Eupen hebben ze ook een pareltje ontdekt in de vorm van Isaac Nuhu. De 18-jarige Ghanees scoorde bij zijn debuut op het hoogste niveau en liet met enkele dribbels ook meer dan van zich spreken. Hij komt uit de ASPIRE-academie en loopt sinds januari in de Oostkantons rond. Benieuwd wat we van hem nog te zien zullen krijgen.

Neen, Steve De Ridder is natuurlijk niet 'nieuw'. Maar net als Morioka vorig jaar blonk hij wel uit in een positie die we van hem van nature niet verwachten. En toch: De Ridder is altijd eigenlijk al een betere recuperator dan een spelverdeler geweest, dus zo'n gekke toeren heeft coach Muscat ook niet uitgehaald. En toch: hij stuurde, reguleerde en deed het radarwerk zo prima lopen. Straf.