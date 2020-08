Een speler van Barcelona testte positief op het coronavirus, maar Champions League komt niet in gedrang

Vlak voor de kwartfinales van de Champions League heeft Barcelona ook nog een corona-geval gemeld.

Gelukkig gaat het niet over een speler die met de selectie van Barcelona zal meereizen richting Portugal om er de kwartfinale van de Champions League af te werken. De wedstrijd tegen Bayern München komt dus niet in gevaar.

Over welke speler het gaat is niet meegedeeld. Maar het zou alvast gaan om één van de negen spelers die in Barcelona achterbleef om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen.

Vrijdag moeten Messi en co het opnemen tegen Bayern München, eindfavoriet voor de Champions League.