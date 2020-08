Ex-ploegmaat Witsel gaat over de rooie en slaat scheidsrechter het ziekenhuis in

Es-profvoetballer Roman Shirokov is in een amateurwedstrijd flink over de rooie gegaan. Na onenigheid over een beslissing van de scheidsrechter, verkocht hij de man in het oranje een klap in het gezicht en nog enkele trappen in de maag.

In West-Europa is Shirokov geen grote naam, maar in Rusland absoluut wel. Met 13 doelpunten uit 57 caps maakte hij deel uit van de Russische selectie op de EK's van 2008, 2012 en 2016. Hij won tweemaal de Russische competitie, eenmaal de Uefa Cup met Zenit en het jaar erop zelfs de Europese supercup. Bij Zenit is hij onder meer ploegmaat geweest van Axel Witsel en Nicolas Lombaerts.

Rode kaart

In een amateurvoetbalwedstrijd afgelopen week ging het echter helemaal mis. Shirokov ging neer in het strafschopgebied en wou een penalty maar kreeg die niet. Toen hij verhaal ging halen, werd hij door de scheidsrechter getrakteerd op een rode kaart. Shirokov kon zich niet inhouden en gaf de scheidsrechter als reactie een klap in het gezicht. De scheidsrechter ging neer,maar dat was niet voldoende voor de ex-international die op de grond nog een paar keer op de scheidsrechter trapte.

Here's what former Russia star Roman Shirokov did to a referee in the yesterday's amateur league match after not being awarded a penalty he thought he earned. pic.twitter.com/tkSGHVBNo0 — Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) August 11, 2020

Scheidsrechter in ziekenhuis

De scheidsrechter werd afgevoerd naar het ziekenuis en is ondertussen aan de beterhand. Hij twijfelt nog om klacht neer te leggen omdat hij bang is van de connecties van Shirokov in de voebalwereld.