Gert Verheyen rakelt heerlijke anekdote op over Daan Heymans, revelatie van de eerste speeldag

Wordt dit het seizoen van de doorbraak in de Jupiler Pro League voor Daan Heymans? Het jeugdproduct van Westerlo gaf alvast zijn visitekaartje af door tweemaal te scoren voor Waasland-Beveren en zo staat hij samen met Beerschot-spits Noubissi aan de leiding in de topschuttersstand.

De Gouden Stier krijgt Daan Heymans niet volgend weekend, want die wordt nog niet uitgereikt na één speeldag. Maar de aanvallende middenvelder van Waasland-Beveren, voor de competitie niet hoog ingeschat, staat nu wel in de belangstelling.

Zo rakelde Gert Verheyen in Extra Time een leuke anekdote op over Heymans uit hun gezamenlijke periode als speler en bondscoach van de nationale U19. Ik heb hem wel meegenomen naar een toernooi in Gran Canaria, waar we 3 matchen in 6 dagen tijd speelden op een slecht kunstgrasveld. Hij had de tweede match volledig gespeeld en zou de derde match normaal gezien ook spelen", citeerde Sporza Verheyen.

IJzeren wil

Maar Heymans had voor aanvang van de derde match blaren op zijn voeten en sprak daarover met zijn coach. Verheyen vroeg of hij kon spelen en Heymans bevestigde. Tot Verheyen naar de blaren keek. "Er stond geen vel meer op! Dat zegt wel iets over hem. Hij zou zelfs zonder vel op zijn voeten gespeeld hebben."