Vercauteren overweegt verandering: zondag met Trebel in plaats van Zulj?

Er is een redelijk grote kans dat Anderlecht zondag anders voor de dag komt dan tegen KV Mechelen. Frank Vercauteren is momenteel aan het bekijken wat hij kan doen om het middenveld beter te laten draaien. Adrien Trebel lijkt daarbij weer in aanmerking te komen voor een basisplaats.

Peter Zulj en Michel Vlap maakten geen al te beste beurt tegen KV Mechelen. Vooral die eerste kon geen snelheid of verticaliteit in het spel leggen. Daarom wordt er nu inderdaad sterk overwogen om terug te grijpen naar Trebel.

Binnen de club gaan er al weken stemmen op om de Franse middenvelder te rehabiliteren zolang er geen deftig bod op hem is, maar de uiteindelijke beslissing ligt natuurlijk bij de technische staf. Hij maakte een hele goeie voorbereiding door en liet bij momenten het B-elftal beter spelen dan de A-ploeg. De jeugd dweept ook met hem, want ondanks dat hij amper aan bod komt, is hij wel altijd professioneel gebleven en nam hij verschillende spelers onder zijn hoede.

Leider

De aanhangers van Trebel weten wat hij kan bijbrengen: leiderschap - wat bij Anderlecht niet in overvloed aanwezig is - en mentaliteit. De rosse middenvelder is vinniger en meer bulldog dan Zulj, die eigenlijk nog steeds niet gewend is aan zijn plaats als verdedigende middenvelder.

Trebel kan het spel sneller vooruit doen gaan. Daarom zijn ook Vercauteren en Kompany niet doof gebleven voor zijn pleitbezorgers binnen de club. Of hij tegen STVV effectief aan de aftrap zal staan, is nog niet beslist. Maar het zou alvast geen kwaad kunnen om het eens te proberen, niet?