Ivan De Witte is kristalhelder: "Daarom hebben we de transfersom van Jonathan David openbaar gemaakt"

KAA Gent heeft de jackpot gewonnen. De Oost-Vlamingen verdienen minstens 32 miljoen euro aan Jonathan David. Maar Ivan De Witte denkt niet enkel aan de eigen portefeuille.

Voor de duidelijkheid: de Buffalo’s ‘verdienen’ wel degelijk minstens - het bedrag kan via een constructie van bonussen nog oplopen - 32 miljoen euro aan Jonathan David. KAA Gent ging de aanvaller destijds in Canada gratis en voor niets oppikken.

“Ik ben tevreden dat we hem voor een recordbedrag hebben verkocht”, aldus Ivan De Witte in Het Laatste Nieuws. “We breken met deze transfer met een soort internationaal idee dat 25 miljoen euro het maximum is voor een speler uit de Belgische competitie.”

De voorzitter van La Gantoise heeft een punt. De voorbije jaren bracht een speler van pakweg AFC Ajax of PSV het dubbele op dan eentje met dezelfde kwaliteiten die in België aan de slag was. “Het gaat er niet om waar een speler vandaan komt. Zijn waarde is van belang.”

“Met deze transfer hebben we een doorbraak gerealiseerd waarbij de lat niet alleen voor KAA Gent heel hoog komt te liggen”, besluit De Witte. “Door deze som openbaar te maken weten ook andere Belgische clubs dat de spreekwoordelijke geluidsmuur is doorbroken.”