Mamadou Koné is terug bij Eupen: "Twee jaar op dit moment gewacht"

De Ivoriaan verliet de CD Leganés, waar hij sinds 2016 speelde, voorgoed en keerde terug naar Eupen waar hij een contract voor twee seizoenen tekende. In de eerste seizoenshelft van 2018-2019 speelde hij 15 wedstrijden en scoorde hij 5 goals voor de Panda's.

Mamadou Koné zal opnieuw de kleuren van Eupen verdedigen. "Ik ben erg blij om hier terug te zijn op de Kehrweg. Ik wilde al blijven na mijn huurperiode van zes maanden, maar dat kwam er niet van. Ik wacht al twee jaar op dit moment", zegt de Ivoriaan, die blij is bij de Panda's te horen. "Ik wil vooral spelen en alles geven. Ik hoop mijn best te doen en het team te helpen hun doelen en ambities te bereiken. Zodat we zo hoog mogelijk in de competitie kunnen eindigen", zegt de spits.

De speler heeft de woede van sommige fans van Deportivo La Coruna op de hals gehaald door te zijn uitleenbeurt niet te verlengen. "Als je niet speelt, is het niet makkelijk om je goed te voelen in een team. Ik betekende niet veel voor de coach, dus ik besloot niet te blijven. Toen kwam Eupen langs," voegde hij eraan toe voordat hij over zijn fysieke paraatheid begon. "Ik voel me goed en ik hoop zo snel mogelijk klaar te zijn. Het is aan de staff om te beslissen wanneer ik klaar ben om te spelen," concludeerde Mamadou Kone.