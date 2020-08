Clement waarschuwt spelers: "Als je drie keer klop op je kop krijgt, ben je een slechte bokser"

Club Brugge heeft twee keer klop gekregen en dat is wel genoeg, vindt Philippe Clement. "Ik heb toch al een reactie gezien op training", liet hij weten. Nu moet het ook nog op het veld van Eupen gebeuren. Het wordt tijd dat de landskampioen naar zijn status voetbalt.

"Kijk, ik was heel tevreden over het eerste halfuur tegen Charleroi. Dat was het beste wat ik al zag tegen Charleroi sinds ik hier ben. Daarna lieten we ons niveau wat zakken zonder de controle over de wedstrijd te verliezen. Maar op het einde van de rit gaat het om het resultaat", analyseerde Clement nog eens.

En die resultaten vielen enorm tegen. "Het warme weer zorgde misschien voor minder intensiteit, de drankpauzes breken het ritme, sommigen dachten misschien nog dat het vanzelf zou gaan... Maar dat telt allemaal niet. We moeten niet bezig zijn met excuses, maar zelf beter presteren."

Clement is het er ook niet mee eens dat zijn sterkhouders uit vorm zijn. "Zeker niet fysiek. Het is dan ook relatief. Ik was niet tevreden over het rendement en dat hebben we deze week ook al besproken. In Eupen gaan we er alles aan doen om dat recht te zetten. Dat dat ook geen tot de verbeelding sprekende verplaatsing is? Als je twee klappen tegen je kop krijgt, moet je rechtstaan. Als je nog een derde incasseert ben je een slechte bokser."