Nog steeds te weinig erkenning voor JPL? "Als David bij Ajax had gespeeld, was hij verkocht voor 60 of 70 miljoen"

Bij AA Gent is er een fles goeie champagne opengetrokken na de moeilijke onderhandelingen met Lille. Het kon ervan af, want Jonathan David vertrok voor een recordbedrag. Maar makelaar Stijn Francis meent dat David in een andere competitie nog véél duurder zou geweest zijn.

Makelaar Stijn Francis van Stirr Associates bekijkt de transfer van Jonathan David naar Lille voor een recordbedrag met een dubbel gevoel. Volgens hem is de Jupiler Pro League nog steeds ondergewaardeerd, want indien de jonge Canadees bij Ajax had gespeeld, zou hij een veelvoud van die transferprijs hebben opgeleverd, meent hij. “Gent mag tevreden zijn met 30 miljoen euro, maar met de kwaliteiten van David – die ik potentieel echt een Europese topper vind – schat ik dat zijn prijs snel door zal schieten tot 60 of 80 miljoen euro. Vergeet ook niet dat de prijzen internationaal algemeen stijgen", zegt hij bij Sporza. “Als David bij Ajax speelde, dan zou een club hem voor 60 of 70 miljoen kopen. Daar ben ik van overtuigd. Kijk naar Davinson Sanchez (verkocht door Ajax aan Tottenham voor 40 miljoen)." "Dat is een goede speler, die meekan bij Tottenham, maar ik vind Mata van Club Brugge niet slechter. Speelt Mata bij Ajax dan wordt hij voor meer verkocht dan wat nu mogelijk is bij Club Brugge.”