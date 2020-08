📷 Deal is rond: Rode Duivel is aan het tekenen!

Jan Vertonghen gaat de komende seizoenen voor SL Benfica voetballen. We hadden donderdag al de bevestiging gekregen van zijn zaakwaarnemers die zijn aangekomen in Lissabon.

UPDATE: Jan Vertonghen heeft zijn testen achter de rug en is momenteel (vrijdagavond) zijn handtekening aan het zetten onder een meerjarig contract. De deal is dus helemaal rond.

De medische proeven zijn achter de rug en de punten en komma's zijn gezet. Enkel de handtekening van Jan Vertonghen ontbreekt nog onder het contract voor drie seizoenen bij SL Benfica.

De entourage van Super Jan is inmiddels aangekomen in de Portugese hoofdstad. Op de foto zijn Tom De Mul en Yama Sharifi van A-Group te zien. Zij vertegenwoordigen de verdediger.

Klaarstomen voor EK

De Portugese topclub haalt de Rode Duivel transfervrij binnen. In Lissabon is Vertonghen quasi zeker van een basisplaats en kan hij zich in uitstekende omstandigheden klaarstomen voor het EK.