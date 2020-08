Marc Brys met de handen in het haar: blessureverdict nóg zwaarder dan verwacht

De medische staf van Oud-Heverlee Leuven draait overuren. Zondag vielen vier basisspelers uit en we zien ze jammer genoeg voor het eerst niet terug op een voetbalveld staan. De balans ziet er niet goed uit.

Dat Kenneth Schuermans het grootste slachtoffer was, werd al snel duidelijk. Zijn achillespees was geraakt en hij moest onder het mes. Er staat hem een lange revalidatie te wachten, maar na verder onderzoek bleek zijn achillespees helemaal te zijn afgescheurd. De verdediger staat nu een jaar aan de kant.

Op zoek naar de oorzaak

Mathieu Maertens is er het 'beste' aan toe. Hij herviel, zo schreef Het Laatste Nieuws, in een liesblessure en trainer Marc Brys kan nu drie tot vijf weken niet op hem rekenen. Duplus en Tshimanga, de overige twee slachtoffers, kijken tegen een revalidatie van twee maanden aan, tenzij ook zij onder het mes moeten. Dat moet verder onderzoek uitwijzen.

Tot slot vroeg trainer Marc Brys zich af hoe het komt dat vier spelers zo plots uitvielen en dan nog voor lange tijd. Gewoon brute pech? Of is er meer aan de hand? "Is er sprake van stress na die heel zenuwslopende jongste paar maanden? Overbelasting? Stress? Heeft het iets met het speelveld van Den Dreef te maken, dat nochtans perfect wordt onderhouden", vroeg de oefenmeester zich af.