Vertonghen legt uit waarom hij voor Benfica koos, ondanks heel wat Italiaanse interesse

Wat al dagen in de lucht hing is nu ook helemaal rond: Jan Vertonghen gaat de volgende drie seizoenen voor de Portugese topclub Benfica spelen. Hij stak na zijn handtekening ook zijn ambities niet onder stoelen of banken.

"Ik kwam naar hier om trofeeën te winnen", zei hij. "Ik wil de club aan de titel helpen. Ook in de Champions League kunnen we een rol spelen. Als je naar het team kijkt, kunnen we dat bereiken." Bij Axel Witsel kon hij alvast eens polsen naar de sfeer in de club. "Ik heb Witsel eens gebeld. Hij was heel positief en heeft me geholpen om mijn keuze te maken. Voorlopig heeft hij niet gelogen." Dat hij kon tekenen voor drie jaar heeft er natuurlijk mee te maken. "Ik speelde 6 jaar bij Ajax en 8 jaar bij Tottenham. Ik zoek stabiliteit en continuïteit als voetballer en dat bood Benfica me aan. Ik voelde veel vertrouwen van het bestuur en dat wil ik ook terugbetalen met trofeeën."