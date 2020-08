Ex-voorzitter van Inter moet zijn mening over Romelu Lukaku bijstellen: "Hij is een kampioen"

Romelu Lukaku moet zich altijd maar weer bewijzen. Dat blijkt uit een uitspraak van voormalige Inter-voorzitter Massimo Moratti. "Mauro Icardi was veel beter dan Lukaku", stelde hij, maar die mening heeft hij intussen bijgesteld.

Toen Inter en Antonio Conte tijdens de zomermercato alle zeilen bijzetten om Romelu Lukaku naar de club te halen, was lang niet iedereen overtuigd van die zet. Een van de mensen die aan de Rode Duivel twijfelden, was Massimo Moratti, ex-voorzitter van Internazionale.

"Romelu Lukaku is een kampioen"

Romelu Lukaku heeft zijn criticasters ondertussen het zwijgen opgelegd met zijn voeten. "Ik sloeg de bal mis over hem", gaf Moratti toe bij Quotidiano Sportivo. "Ik dacht dat hij gewoon fysiek heel sterk was en dat we al snel spijt gingen hebben van het vertrek van Mauro Icardi. Maar Romelu Lukaku is een kampioen!"

Lukaku stond er gedurende heel het seizoen. "Hij helpt zijn ploegmakkers, hij heeft een goed spelinzicht... Antonio Conte had gelijk toen hij erop stond dat Lukaku moest komen."