Manuel Neuer lijkt strijdbijl te willen begraven met Ter Stegen na blamage: "Dit wens ik hem niet toe"

Manuel Neuer en Marc-André ter Stegen gingen in het verleden al in de clinch om de plek als eerste doelman bij de Duitse nationale ploeg. Na gisteren zal die discussie wel weer even gaan liggen.

Acht doelpunten kreeg Ter Stegen maar liefst om zijn oren. Een ware horroravond voor de Duitse goalie, al kon hem niet veel verweten worden. De verdediging van Barcelona was zo lek als een mandje. Daarmee lijkt de discussie over wie de Duitse nationale nummer één hoort te zijn weer even in de kast te kunnen. Neuer en Ter Stegen claimden beide recht te hebben op die stek, wat Neuer niet collegiaal vond van zijn landgenoot. Toen Neuer gisteren weer naar zijn mening gevraagd werd, nam hij het op voor zijn landgenoot. "Ik vind het heel triestig voor hem. Zoiets wens ik mijn collega van bij de nationale ploeg niet toe." Het gerucht gaat dat Neuer er na het EK in 2021 mee ophoudt en dat het dan aan Ter Stegen is om het stokje over te nemen.