Vergeet de inverted wingback, Anderlecht heeft weer een ouderwetse linksback: "Hij valt aan en verdedigt ook goed"

't Gaat nog even nadenken worden elke keer als we zijn naam moeten uitspreken, maar dat gaat waarschijnlijk niet al te lang duren als Bogdan Mykhaylychenko elke week speelt als tegen STVV. De Oekraïnse aanwinst was beresterk.

Toegegeven, hij gaat zich niet elke week zo offensief kunnen uitleven als tegen het zwakke STVV, maar als visitekaartje kon het toch tellen. Vergeet de 'inverted wingback' waar Vincent Kompany eerst naar streefde. Anderlecht heeft weer een lekker ouderwetse aanvallende linksback. Frank Vercauteren was dan ook heel tevreden over zijn debuut. "Ja, hij kan zijn flank blijven afgaan, maar hij verdedigt ook sterk, geeft goeie voorzetten en zet ook goed druk", lachte hij. Ploegmaat Derrick Luckassen was blij voor zijn nieuwe ploegmaat. "Hij heeft een heel goeie wedstrijd gespeeld. Als je bij je debuut kan scoren, zit je er gelijk goed in. Hij moet nog heel wat leren van ons systeem, maar dit was toch heel bemoedigend."