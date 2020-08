KAA Gent heeft een oplossing gevonden voor geflopte dure vogel

KAA Gent verpulverde deze zomer zijn inkomend transferrecord en legde een slordige zeven miljoen op tafel om Nurio los te weken bij Charleroi. Een berekend risico, want Louwagie en co zagen vanop de eerste rij de linksback zich onderscheiden in de Jupiler Pro League.

Dat was niet het geval voor Franko Andrijasevic. De Buffalo's betaalden in 2017 vier miljoen euro aan Rijeka voor de aanvallende middenvelder, dat was toen een record voor KAA Gent. De Kroaat kon de verwachtingen echter nooit inlossen in de Arteveldestad. Na een uitleenbeurt aan Waasland-Beveren, stuurden de Gentenaars hun geflopte speler terug naar zijn thuisland voor een nieuwe passage bij zijn ex-club. De Kroaten hadden een aankoopoptie, maar die lag te hoog. Ondertussen is er toch een oplossing uit de bus gekomen: Rijeka gaat de speler nog een extra seizoen huren. Dat bevestigt Andrijasevic zelf aan Index.

