Hugo Broos ziet dat Kompany heel wat te bewijzen heeft: "Eindelijk gaan we zien of 'the process' de goeie richting is voor Anderlecht"

Kompany heeft een moedige beslissing genomen: hij stopt als speler en wordt meteen hoofdcoach van Anderlecht. Vercauteren verlaat de club en zo krijgt Vince The Prince alle touwtjes in handen bij de club van zijn hart.

Het was het scenario dat in de sterren geschreven stond, maar het komt er gewoon iets eerder dan voorzien. Velen dachten immers dat Kompany zijn schoenen pas aan de haak ging hangen na het EK in 2021.

Hugo Broos is echter niet verrast: “Vincents parcours de laatste jaren, dat ging van de ene blessure naar de andere", klinkt het in Het Laatste Nieuws. "Telkens moest hij revalideren. En hij liep die blessures op domme manieren op. Hij ‘sjotte’ op een bal en had een spierverrekking. Neen, zijn afscheid als speler is evenmin verrassend."

Eindverantwoordelijke

"Nu gaat Vincent de lakens écht moeten uitdelen. Voor hem is dit een goede zaak, want hij nam aanvankelijk te veel hooi op zijn vork. Hij dacht dat hij alles wist en kon toen hij naar Anderlecht trok... Het voorbije jaar is een leerproces geweest. Nu heeft hij meer ervaring."

"Eindelijk gaan we zien of ‘the process’ de goeie richting is voor Anderlecht. Dat moet Vincent nu bewijzen. Hij zal het nu alleen moeten doen. Als het nu nog foutloopt, dan is hij de verantwoordelijke. Vincent staat voor zeer belangrijke maanden in zijn carrière. Zal hij ooit een grote trainer worden? Dat zal nu de volgende maanden duidelijk worden.”