Daar is het officiële bericht: Barcelona neemt afscheid van Setién

Het is zo ver: Quique Sétien is niet langer hoofdcoach van FC Barcelona. De zware vernedering tegen Bayern München in de Champions League was de druppel te veel voor het bestuur.

2-8 verliezen tegen Bayern München, dat moet je doen om meteen ontslagen te worden bij FC Barcelona. De harde vernedering voor de Catalanen zorgde ervoor dat er heel wat diepterecords gesneuveld zijn. Setién werd in januari 2020 aangesteld als coach van Barcelona na het ontslag van Ernesto Valverde. Maar ook Setién kreeg de trein van Barcelona niet op de rails. Na de coronabreak verspeelden ze de titel aan de rivalen van Real Madrid. Wie Setién zal opvolgen is nog niet bekend, maar er wordt volop gespeculeerd over de komst van Ronald Koeman. Volgens Spaanse media wordt hij zelfs dinsdag al aangesteld. ❗ Quique Setién deixa de ser l'entrenador del Barça

▶ El nou entrenador serà anunciat en els propers dies, en el marc d’una àmplia reestructuració del primer equip — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 17, 2020