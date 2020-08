Van Eetvelt en Kompany over Vercauteren: "Vincent, je hebt ons allemaal verrast" en de "Fakkel moest ooit doorgegeven worden"

Dat Vincent Kompany veel te zeggen heeft in Anderlecht was al lang duidelijk. Maar dat hij trainer zou worden, heeft hij dus zelf beslist. Dat gaf Karel Van Eetvelt ook toe bij zijn openingswoord.

Frank Vercauteren had zelf zijn conclusies al getrokken. Kompany besliste vorige week na het gelijkspel tegen KV Mechelen dat hij het als speler voor gezien hield. Opmerkelijk is dat hij dan gewoon het kantoor van Van Eetvelt is binnengelopen en meteen de trainersfunctie kreeg.

"Het was altijd al de bedoeling dat Vince hier zijn trainerscarrière zou starten", aldus Van Eetvelt. "Maar Vincent heeft er een handje van weg om iedereen te verrassen. Ook nu weer dus. Het is vroeger dan verwacht. Vorige week is de knoop doorgehakt."

Vercauteren verdwijnt met onmiddellijke ingang uit de club. "We willen Frankie bedanken. Hij is in speciale omstandigheden hier aangekomen. Hij wou Anderlecht helpen en heeft dat ook gedaan. Hij heeft Vince ook geholpen."

Rode draad

Kompany had ook nog een dankwoord voor Vercauteren, al verliep de samenwerking niet meer optimaal. "Franky is de rode draad door mijn carrière geweest. Hij was hier toen ik net begon en was toen ook heel present voor jonge spelers. Ik stond regelmatig met hem in contact tijdens mijn loopbaan. Op een bepaald moment moest de fakkel doorgegeven worden en dat moment is nu gekomen."