'Gewezen topcoach heeft zich aangeboden om Nederlands bondscoach te worden'

Nu Setién ontslagen is bij Barcelona, lijkt de weg geplaveid te zijn voor de komst van Ronald Koeman. Maar dan komt er een positie vrij als bondscoach van Nederland, en daar zou wel een héél speciale naam aanspraak op willen maken.

Want niemand minder dan Arsène Wenger zou zich bij de Nederlandse voetbalbond KNVB hebben aangeboden. FOX-presentator Jan Joost van Gangelen kwam met dat nieuwtje af.

Wenger is ondertussen 70 jaar en was maar liefst 22 seizoenen lang trainer van Arsenal. 'Le Professeur' werd met Arsenal 3x landskampioen. In het seizoen 2003/2004 zelfs zonder één wedstrijd te verliezen, wat hen de bijnaam 'The Invincibles' opleverde.

Ondertussen is Wenger analist bij de Engelse televisie. Maar hij wil blijkbaar opnieuw langs te lijn staan als hoofdcoach.