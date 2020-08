Leko ziet lappenmand voller en voller geraken: volgende basispion is wekenlang buiten strijd

De lappenmand van Antwerp FC zit stilaan overvol. Aurélio Buta kampt met een scheur in de adductoren. Zijn herstel wordt op enkele weken geschat.

In de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Antwerp FC moest Aurélio Buta nog voor het uur naar de kant. Na verder onderzoek is duidelijk geworden dat de flankverdediger enkele weken buiten strijd zal zijn.

De nieuwe blessure is een extra domper voor Ivan Leko. De Kroatische coach van de Great Old zag eerder Sander Coopman en Alexis De Sart uitvallen met blessures. Het duo is voor langere tijd onbeschikbaar.