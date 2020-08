Amallah deed de match kantelen vanuit een centrale rol: "Frustrerend dat ik soms niet op mijn voorkeurspositie kan spelen"

Maandagavond zette Standard zich opnieuw mee aan de leiding na een 1-2 overwinning in het Waasland. De Rouches kwamen in Beveren op achterstand, maar die werd uitgewist door Selim Amallah. Samuel Bastien schonk zijn ploeg uiteindelijk de zege.

Standard kwam op het uur op achterstand nadat het een groot deel van de partij had gedomineerd. Vooral met balbezit en in mindere mate met kansen. Toen Selim Amallah van de flank naar het centrum werd getrokken begonnen de Rouches meer te dreigen. Centrale middenvelder Shamir werd na de 1-0 naar de kant gehaald voor Boljevic. Die ging op de flank voetballen, waardoor Amallah naar het centrum kon.

Ik heb graag veel contact met de bal en op de flank ligt dat moeilijker.

"Ik ben geschoold in het centrum, als nummer 10", kaartte de 23-jarige Marokkaan aan. "Maar als ik op de flank moet spelen, dan zie ik daar geen probleem in. Ik wil het team zo goed mogelijk helpen en het collectief primeert. Soms ben ik wel gefrustreerd dat ik niet op mijn voorkeurspositie mag spelen, dat klopt. Ik heb graag veel contact met de bal en op de flank ligt dat moeilijker."

Amallah zette de bordjes in evenwicht en plaveide de weg voor het winnende doelpunt van Bastien. "Onze eerste uitmatch is meteen een succes. Ze moesten eerst scoorden voor we reageerden, maar we lieten onze kopjes niet hangen. Mijn goal? Ik neem de bal meteen op de slof na een mooie assist van Fai", aldus de auteur van een wondermooi volleydoelpunt.