PSG lost alle verwachtingen in en speelt zondag de finale van de Champions League

PSG speelt zondag de finale van de Champions League. De Franse grootmacht zette vanavond RB Leipzig zonder al te veel problemen opzij.

Het werd een droge 0-3 in het Estadio da Luz van SL Benfica. Marquinhos, Angel Di Maria en Juan Bernat zorgden voor de Parijse doelpunten. RB Leipzig maakte eigenlijk nooit aanspraak op meer.

PSG lost alle verwachtingen in. Voor de start van het minitoernooi werden de Fransen al naar de finale geschreven. Uiteindelijk werden Atalanta - met heel veel moeite overigens - en Leipzig opzij gezet. In de finale wacht Bayern München of Olympique Lyonnais.