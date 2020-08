Vercauteren wou maandag uitleg komen geven, maar mocht niet van Anderlecht

Het is duidelijk dat de breuk tussen Anderlecht en Frank Vercauteren niet in de beste omstandigheden is verlopen, wat ze ook beweren. De ex-trainer mocht maandag zelf geen uitleg komen geven.

Volgens La Dernière Heure was Vercauteren vragende partij om maandag aanwezig te zijn op de persconferentie waarin Vincent Kompany uitleg kwam geven over de machtswissel. Maar de club weigerde dat in tweede instantie. Kompany benadrukte maandag dat er geen probleem was tussen hem en Vercauteren, maar dat blijkt de waarheid toch wat geweld aan doen. Vercauteren had ook op meer steun van het bestuur gerekend.