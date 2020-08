Is Beerschot klaar met zijn huiswerk? Over extra transfers, vertrekkers en respect van andere clubs

Beerschot heeft knap werk geleverd op de transfermarkt. Vijf transfers en allemaal zijn het echt wel versterkingen. Potentiële basisspelers. "We wilden geen kwantiteit, maar wel kwaliteit en dat is ons gelukt", knikt Jan Van Winckel. En nu? "We zijn nog niet klaar!"

"Wij zijn een dynamische club. In deze markt zijn er veel transfervrije spelers, maar ook ondergewaardeerde spelers. Dus ons huiswerk is nooit af. We kunnen niet uitsluiten dat er links en rechts nog iets bijkomt."

Beerschot wil ook nog wat verjongen en heeft daarvoor al contacten gelegd met enkele spelers. "In principe komen er inderdaad nog wat beloftevolle jongeren bij. Het zal afhangen van de onderhandelingen, maar het ziet er wel goed uit."

Beerschot kan in ieder geval al een strijdvaardige ploeg op de been brengen. "We zijn een ambetante ploeg die de nul kan houden. Maar we hebben nu ook wat creativiteit kunnen toevoegen. Dan doet het deugd dat je tijdens de rust van de mensen van Zulte Waregem bewondering krijgt voor het voetbal dat je brengt. Je voelt respect. Pas op, er gaan nog moeilijke periodes komen, maar we zijn ambitieus", aldus Van Winckel.

Er zijn al enkele spelers gaan aankloppen bij Hernan om te vertrekken

"Maar er hoeft niks. Ik volg Hernan als hij zegt dat alles boven de 14de plaats bonus is. Daarnaast zijn we uiteraard super ambitieus en dat bewijzen onze transfers ook, maar alles op zijn tijd. We zijn al blij er bij te zijn in 1A. Uiteraard niet over de manier waarop het verlopen is."

En aan uitgaande zijde? "Daar gaat er ook nog wel het een en ander gebeuren. Er zijn al spelers die ernaast vallen die bij Hernan of de technische commissie gaan aankloppen zijn. Maar ja, we hebben nu geen enkele blessure, maar dat kan veranderen. We moeten ook zien dat we dat kunnen opvangen. Maar we gaan geen enkele speler zijn carrière kapot maken."