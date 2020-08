De klik die Jérémy Doku maakte: "Het is niet enkel plezier, vijf man dribbelen zonder opbrengst is zinloos"

Jérémy Doku is een onbetwiste titularis geworden bij Anderlecht. Nochtans is hij nog steeds maar 18 en had hij vorig seizoen moeilijke momenten. "Ik had vorig seizoen genoeg kansen gekregen."

Doku is de jongen waar het meest van verwacht wordt bij Anderlecht. Zijn snelheid is ongezien. Maar daar moet ook efficiëntie aan gekoppeld worden. "In de loop van vorig seizoen is mijn instelling veranderd", zegt hij in S/V Magazine. "Ik was als basisspeler aan het seizoen begonnen en daarna verdween ik naar het achterplan. Ik had genoeg kansen gekregen om de staf voor mij te winnen maar mijn statistieken - nul doelpunten en nul assists - waren ondermaats. Daarom werd ik uit de ploeg gezet."

"Ik begreep dat profvoetbal geen schouwspel is waar je je dribbelnummers en kunstjes moet tonen. Een aanvaller die niet scoort en geen assists geeft, zal altijd geviseerd worden. Je wordt afgerekend op je statistieken. Ik heb vooral op dat vlak vooruitgang geboekt. Noem het maar een metamorfose. Bij de jeugd hechtte ik geen belang aan mijn statistieken. Ik was al lang blij als ik goed had gespeeld en enkele trucs had opgevoerd. Voor mij was dat genoeg."

Hij zag in dat profvoetbal meer is dan enkel plezier maken. "Dat is uit mezelf gekomen toen ik vanaf de zijlijn moest toekijken. Toen de coach mij weer in de basis dropte tegen Oostende maakte ik een doelpunt en gaf ik een assist. Vanaf dat moment heb ik bijna alle matchen gespeeld. Een aanvallende flankspeler moet goede cijfers kunnen voorleggen. Punt aan de lijn. Vijf spelers dribbelen zonder dat het iets opbrengt, is zinloos."