Wordt Carcela een probleem bij Standard? "Willen ze van hem af?"

Standard is met een 6 op 6 perfect aan het seizoen beginnen. Maar sterspeler Mehdi Carcela neemt niet deel aan die successen. Hij kwam in beide wedstrijden niet van de bank.

Nordin Jbari, analist bij Eleven, hoopt dat er best snel een oplossing komt voor Carcela. "Ik dacht dat de komst van Montanier ideaal zou zijn voor Carcela dus deze situatie verrast me wel. Misschien willen ze op deze manier wel van hem af?", vraagt hij zich af in HLN.

"Misschien is zijn contract te zwaar? Er moet alleszins snel duidelijkheid komen want dit kan niet blijven duren. Carcela zal zich niet misdragen in de groep maar als het hem niet meer intereseert, ben je hem gewoonweg kwijt", waarschuwt Nbari de nieuwe coach van Standard.