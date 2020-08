Voetbalmakelaars naar Grondwettelijk Hof tegen nieuwe witwasregels

Een nieuwe antiwitwaswet moet ervoor zorgen dat voetbalmakelaars waakzaam moeten zijn voor frauduleuze geldtransacties, maar de makelaars trekken naar het Grondwettelijk Hof om de wet nietig te laten verklaren.

"We zijn niet tegen de wet, laat dat duidelijk zijn", zegt advocaat van de makelaars Philippe Renier bij Sporza. "Maar de wet is willekeurig want enkel voetbalmakelaars vallen eronder. Wat met andere sporten? De fraude zal gewoon opschuiven naar andere sectoren", klinkt het.

"Bovendien is een makelijker niet noodzakelijk in een sport actief. Voor de ene sport is hij onderworpen aan de wet, voor de andere niet. Buitenlanders op de Belgische markt vallen dan weer niet onder de wet, met is heel onzorgvuldig geweest", is Renier streng voor de nieuwe wet.

Steun van Europa

Renier denkt bovendien dat er vooral iets moet gebeuren op Europees niveau. "Het is geen louter Belgisch probleem. De witwaswetgeving is een Europese richtlijn die we in België moeten toepassen. We isoleren ons om specifiek omwillle van een schandaal een wetgeving in te voeren die onbedoelde effecten zal hebben", besluit hij.