Waasland-Beveren geheimzinnig over targetman & forfaitscore tegen Essevee is nog niet vergeten: "Tonen hoe snel dat verschil is weggewerkt"

Voor het eerst in lange tijd moet Waasland-Beveren nog eens naar onder kijken in het klassement voor de volgende tegenstander. De Leeuwen van het Waasland trekken naar Zulte Waregem voor speeldag drie en zijn op hun hoede.

Waasland puurde een 3 op 6 na een zege tegen Kortrijk en een nederlaag tegen Standard, terwijl Zulte Waregem puntenloos achterbleef na confrontaties met Racing Genk en Beerschot. Maar de oefenmeester van de Waaslanders, Nicky Hayen, kijkt met het nodige respect naar de tegenstander van zaterdag.

"Dat is altijd een lastige verplaatsing voor ons. Vorig seizoen was het in de eerste helft al boeken toe. Tegen Genk laat Berahino net de de rust de 2-0 liggen... anders was het over en uit. Ze hadden misschien meer verdiend dan die 0 op 6. Enerzijds waren ze niet efficiënt genoeg. Anderzijds creëerden ze wel kansen. We kunnen het ons dus niet veroorloven om te denken dat het wel zal loslopen voor ons", aldus Hayen.

Op 2 februari werd het 5-0 voor Essevee en in de oefenmatch op 11 juli kreeg Waasland-Beveren opnieuw een forfaitscore ingewreven. "Dat was onze eerste oefenmatch en voor hun geloof ik de derde. We waren er toen nog niet klaar voor en er was een verschil. Nu willen we laten zien hoe snel we dat verschil hebben weggewerkt", aldus een strijdvaardige Hayen.

Geheimzinnig over spits

Of de bezoekers een beroep kunnen doen op Joseph Efford valt nog af te wachten. Hij behoort alvast tot de selectie, maar daarmee is ook alles gezegd. "Er staat nog een vraagteken achter hem. De kans is reëel dat hij niet start", klonk het.

Op de nieuwe spits, Jordan Faucher, is het nog even wachten. "Hij ondervindt nog lichte hinder aan de kuit. Efford brengt veel diepgang in ons spel en is heel atletisch. Hij is zeker een meerwaarde, maar onze kern is breder dan 11 spelers", besloot Hayen.

Efford viel tegen Standard al na tien minuten geblesseerd uit. Daan Heymans was toen het aanspeelpunt voorin.