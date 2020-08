Van Anderlecht naar Waasland-Beveren naar Serie A: W-B hoopt dat Daam Foulon een voorbeeld is voor jonge talenten: "Hier krijg je kansen!"

Zoek dit weekend niet naar Daam Foulon tijdens Zulte Waregem - Waasland-Beveren, want de linksachter verkast naar de Serie A. Nicky Hayen verliest dus een belangrijke pion bij de Waaslanders, maar hij hoopt dat Foulon een voorbeeld kan zijn voor andere spelers.

De transfer is (bij het neerpennen van dit artikel) nog niet officieel, maar Foulon zal in principe niet meer uitkomen voor Waasland-Beveren. "Hij legt nu (vrijdag) zijn medische testen af in Italië, dus zijn hoofd staat ook niet meer naar spelen", legt Nicky Hayen, de trainer van Waasland-Beveren, uit. Foulon trekt naar Benevento, dat net naar de Serie A is gepromoveerd.

Verlies voor de club

Dat was deels ook de reden waarom Foulon niet als titularis aan het seizoen begon. "Het is normaal dat je wat op twee gedachten hinkt, maar hij heeft zich steeds positief opgesteld tegenover de club en ik kan niet over Daam zeggen dat hij geen inzet meer heeft getoond. Ik heb voor Andrija (Vukcevic, nvdr.) gekozen op de linksachter omdat hij beter in zijn vel zat."

Ook al was Foulon geen titularis op de eerste twee speeldagen, toch is het een verlies volgens Hayen. "Hij heeft zeker zijn waarde gehad de laatste twee jaar, ook toen de resultaten slecht waren. Daam aan 100% scherpte is altijd een meerwaarde. Nu moeten we anticiperen met Andrija of jongens van buitenaf om zijn vertrek op te vangen."

Tot slot hoopt Hayen dat de transfer van Foulon een voorbeeld kan zijn voor andere jongens. "Onze club kan als uithangbord dienen. Hier krijg je kansen én kan je die transfer naar het buitenland of een topclub afdwingen. Maar je zult er natuurlijk keihard voor moeten werken."

"Er wordt nog te vaak gekeken naar onze club als máár Waasland-Beveren en ik hoop dat deze transfer de deur naar onze club openzet. Dat geldt voor jongeren met veel potentieel en voor spelers die net niet in aanmerking komen voor een topclub", besloot Hayen.

Foulon trok in januari 2018 van de jeugd van Anderlecht naar Waasland-Beveren en groeide er uit tot een titularis. Benevento kwam hem op het spoor en na enkele scoutsessies is zijn droomtransfer naar het buitenland bijna rond.