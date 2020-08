Assistent Beerschot kijkt niet enkel naar de verdedigers: "Je zou versteld staan van de afstanden die zij afleggen"

Benieuwd of Club Brugge door de organisatie van Beerschot gaat geraken. De Mannekes hebben een fameuze organisatie laten zien in hun eerste twee matchen. Assistent-trainer Frank Dauwen, die zich met de verdedigers bezighoudt, benadrukt echter dat het de hele ploeg is die dat werk levert.

De drie achteraan laten niet veel passeren. "We hebben een stevige en complementaire achterlijn. Onze verdedigers begrijpen elkaar blindelings in dit systeem. En als ze dan toch iets weggeven, kunnen ze rekenen op een sterke Mike Vanhamel", zegt hij op de clubwebsite. Maar ook het werk van de middenvelders en ook de aanvallers mag niet onderschat worden. "Je zou versteld staan van de afstanden die Marius Noubissi en Tarik Tissoudali afleggen. En we hebben het allemaal -terecht- over de passing en de kwaliteiten van Rapha, maar ook hij moet meedraaien in het blok. Er is geen enkele speler die het zich kan veroorloven zich te verstoppen of de gaten niet dicht te lopen. Net dat maakt onze ploeg zo sterk. Op dat punt mogen we niet verslappen."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Club Brugge - Beerschot live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (23/08).