Gert Verheyen rakelt anekdote over 17-jarige Kompany op: "Ik was zo verbouwereerd dat ik niet wist wat zeggen"

Terwijl de ene analist is, is de andere sinds vorige week trainer. Maar Gert Verheyen en Vincent Kompany keken elkaar wel als voetballer nog in de ogen. Verheyen als ancien, Kompany als piepkuiken. Maar ook toen was hij verbaal al niet te stoppen.

Verheyen doet in Het Nieuwsblad het verhaal uit de doeken. "De enige woorden die hij ooit tegen me zei, was na een Club-Anderlecht. Hij kwam net piepen, ik was bijna fin de carrière. 'Goeie speler, maar opletten met fair play'. Dat zegt alles, hè. Hij was zeventien."

Kompany staat er voor bekend al jong geen blad voor de mond te nemen. "Als er gescholden werd, had ik normaal gezien altijd wel enkele woorden klaar zitten. Dat is makkelijk. Maar nu was ik zo verbouwereerd dat ik niet wist wat te zeggen. Als je dat al tegen een tegenstander zegt, wat verkondig je dan in je eigen kleedkamer? Dan ben je een geboren leider."