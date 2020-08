't Is toch wel een speciale match morgen voor Philippe Clement. Hij is al sinds kleinsaf fan van Beerschot en speelde er ook tot 2011.

Na de zes op zes voor zijn ex-club krijgt hij ze morgen over de vloer in Jan Breydel. "Beerschot is een verrijking voor ­eerste klasse, zowel sportief als qua sfeer”, zegt de coach van Club ­Brugge. “En ik ben al heel lang ­supporter, net als heel wat jeugdvrienden."

Uiteraard is hij blij dat ze weer in 1A zitten. "Natuurlijk ben ik niet ­objectief: Beerschot draagt voor mij heel wat sentiment en nostalgie mee. Het wordt een speciale wedstrijd.”