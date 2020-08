Trainers na KVM-Cercle: "Als we krijgen wat we verdienen, hebben we 9 op 9" en "Dat maakt uitslag specialer"

Wouter Vrancken kon vanwege het geleverde spelpeil weer behoorlijk tevreden zijn over zijn jongens. Alleen bleef KV Mechelen wel met lege handen achter. Paul Clement en de zijnen gingen met de punten naar huis, al besefte de Brit wel dat zijn troepen een moeilijke match achter de rug hadden.

"We hebben tachtig minuten gedomineerd en speelden een heel goeie eerste helft. Alleen konden we onszelf niet belonen", aldus Vrancken. "Ik wil niet overdrijven, maar aan de rust hadden er toch twee à drie moeten binnenliggen. Als je achteraf de statistieken bekijkt: Cercle heeft vier schoten en daarvan zijn er drie op doel."

Tegentreffers voor KV na eigen fouten

Ook een kunst natuurlijk. "Wij hadden zestig procent balbezit. Het was wel niet balbezit alleen, we hebben er ook dingen mee gedaan. Alles was goed, behalve de efficiëntie." Vrancken zag KVM ook wel al te gemakkelijk goals slikken. "De derde was goed afgewerkt, de andere kwamen er na twee fouten van ons die niet hadden mogen gebeuren."

Voor de derde match op rij kwam Malinwa dus behoorlijk goed voor de dag, ook al is dat niet meteen te zien aan de puntenoogst. "We hadden deze wedstrijd altijd moeten winnen. Als we krijgen wat we verdienen, hebben we 9 op 9."

Paul Clement was akkoord dat het bij momenten voor Cercle knokken was om overeind te blijven. "We wisten dat het vrij moeilijk ging zijn. Ze hadden goed gespeeld tegen Anderlecht en dan een goed resultaat behaald buitenshuis. Mechelen bezorgde ons veel problemen, met veel beweging, en was in de eerste helft de betere ploeg. Het was een moeilijke wedstrijd, dat maakt het resultaat nog specialer. Ik ben heel blij met de zege."

Positiever voetbal van Cercle

Dat kan niet anders en bovendien brengt Cercle positiever voetbal dan vorig seizoen, zo erkende ook Vrancken. Ligt dat ook in de lijn der verwachtingen van Clement? "Ik heb geen specifieke verwachting. We werken hard en bereiden ons steeds goed voor. We hebben ook andere dingen gedaan dan in onze vorige wedstrijd. Over sommige dingen ben ik niet tevreden, die moeten beter, andere dingen doen we wel goed."