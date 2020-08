Toch één Belg die een rol van betekenis speelt in Champions League-finale

Geen Belgen te bespeuren op het veld bij de Champions League-finale tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. De laatste Belg in loondienst bij Bayern is Daniel Van Buyten, voor PSG de recent naar Dortmund vertrokken Thomas Meunier.

Maar er is in Lissabon toch een Belg aanwezig die een oogje in het zeil moet houden tijdens de Champions League-finale. Want ex-scheidsrechter en videoscheidsrechter Kris Bellon is match delegate in Lissabon.

Als match delegate ben je de nagenoeg de belangrijkste man aanwezig in het stadion. Gedurende enkele dagen heb je alle touwtjes in handen om de wedstrijd goed te laten verlopen.