Freddie Ljungberg verlaat Arsenal voor nieuw avontuur

Freddie Ljungberg laat Arsenal achter zich. De Zweedse ex-speler gaf aan dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging.

Waar die nieuwe uitdaging ligt, is nog niet bekend. Ljungberg was assistent-trainer van Mikel Arteta. Na het ontslag van Unai Emery was de Zweed ook even coach ad interim.

Ljungberg is vooral bekend van zijn passage als speler bij de club. De Zweedse flankaanvaller was onderdeel van 'The Invincibles' en speelde sinds 1998 voor de club. In totaal kwam hij er tot 326 wedstrijden.

"Ik ben al sinds 1998 betrokken bij deze club en ben dankbaar voor alle kansen die ze mij als speler en als coach hebben gegeven," zei Ljungberg.

"Ik wens Mikel en het hele team veel succes voor het komende seizoen. Bedankt ook aan de fans voor hun constante steun en voor het feit dat ze altijd aan mijn zijde hebben gestaan. Ik hoop dat we elkaar snel weer zullen ontmoeten."