Lommel hyperambitieus, maar ook realistisch: "We tasten nog in het duister met al die jonge gasten"

Lommel begint vandaag hyperambitieus aan het nieuwe seizoen in 1B. Geruggesteund door de City Group hebben ze een heel nieuw team gebouwd. Er staan dan ook een hoop jonge talenten van Manchester City te trappelen.

"Wij zijn misschien wel de 1B-club waar de grootste veranderingen doorgevoerd zijn", zegt Harm van Veldhoven bij Sporza. "Daardoor is het wel wat afwachten wat de competitiestart zal brengen."

Tien talenten tussen de 18 en 19 herbergt Lommel momenteel van City. "We zullen zien wat we op de grasmat kunnen brengen. We hopen beter te doen dan vorig jaar, maar het is onmogelijk om nu in te schatten wat deze groep kan waarmaken, omdat we veel jonge talenten hebben die het verschil zullen moeten maken. Op dat vlak tasten we nog wat in het duister."