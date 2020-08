Eén spits heeft zich voorgenomen er dit seizoen 20 te scoren: "Ik voel me schuldig als ik niet scoor"

Hij zat in zak en as toen hij de eerste speeldag niet scoorde. Het typeert Terem Moffi, de spits die vorig seizoen een directe impact had op het spel van KV Kortrijk. Dit seizoen heeft hij er trouwens geen moeite mee om een cijfer op zijn doelpuntentotaal te plakken.

“Echt waar, elke match dat ik niet scoor voel ik mij schuldig. Ook als ik een goeie match heb gespeeld. Mijn job is goals maken. Ik zat in Litouwen aan een gemiddelde van één goal per twee matchen. Ja, dat wil zeggen dat ik dit seizoen mik op zo’n twintig goals. Why not?”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

Dat hij vorig seizoen meteen indruk maakte, verwonderde hemzelf alvast niet. “Bah, neen. Ik was eerder verbaasd dat ik in mijn eerste match op Sint-Truiden niet had kunnen scoren. Ik had er in Litouwen twintig gemaakt in dertig matchen, ik wilde hier even goed doen.”