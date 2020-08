Dit is het enige wat een overgang van Junior Edmilson naar Club Brugge nog in de weg staat

'No sweat no glory!' De hint van Junior Edmilson nadat hij de beslissende goal had gemaakt die Al Duhail de titel opleverde, was niet meteen subtiel. Edmilson wil terug naar België en Club wil hem. Enkel lopen de onderhandelingen met zijn Qatarese club moeizaam.

Club kan wel wat aanvallende versterking gebruiken, dat werd zondag nog eens pijnlijk duidelijk. Blauw-zwart is concreet en onderhandelt met Al Duhail, waar hij nog een contract heeft tot 2024. Het gat wel om een huur, waar Club graag een optie aan wil toevoegen. Dat is momenteel nog het struikelblok. De details van die optie moeten nog geregeld worden, want Al Duhail zou zo'n 15 miljoen euro willen vragen. Ook zijn huur zou niet goedkoop zijn, weet Het Nieuwsblad.