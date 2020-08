Officieel: Waasland-Beverenspeler trekt naar Serie A om ploeg Filippo Inzaghi te vesterken

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook officieel: Daam Foulon trekt van Waasland-Beveren naar de Serie A. Foulon tekent bij promovendus Benevento een contract tot 2023.

De linksachter komt bij Benevento onder de hoede van Filippo Inzaghi. De ex-topspits loodste Benevento naar de titel in de Italiaanse Serie B. Na 38 speeldagen had Benevento maar liefst 18 punten meer dan nummer twee Crotone. Foulon kwam in 2018 naar Waasland-Beveren van de jeugd van Anderlecht. Vorig seizoen kwam hij 23x in actie voor Waasland-Beveren. Hij leverde in die duels 3 assists. Hij speelt ook bij de jeugdploegen van de Rode Duivels. 📣 BENVENUTO DAAM ⚡️



