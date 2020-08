Ministers keuren plan Pro League goed: binnenkort opnieuw publiek in 1A en 1B

Het protocol van Vlaams minister van Sport Ben Weyts en de Pro League om opnieuw publiek toe te laten bij voetbalwedstrijden, is unaniem goedgekeurd door de ministers.

Concreet betekent dit voetbalsupporters (in beperkte mate) opnieuw welkom zijn in de stadions vanaf 11 september. Dat is de 5e speeldag aangezien er na de 4e een interlandbreak is.

Normaal gezien mogen er maximaal 400 supporters een sportevent in openlucht bijwonen, maar met het protocol zouden dat er meer mogen zijn.

"Het zal nog niet meteen zijn zoals voor corona, maar we kunnen nu langzaamaan opnieuw de draad opnemen. We moeten de mensen positieve perspectieven bieden", zegt Weyts bij HLN.

Uitfans

Voor fans van de bezoekende ploeg is het nog te vroeg om mee te reizen met de ploeg. "De vrijgekomen plaatsen worden ignezet om zo veel mogelijk abonees van de thuisploeg de wedstrijd te laten volgen", luidt het protocol. Er wordt dan ook sterk afgeraden om losse tickets te verkopen.