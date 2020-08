De Parijzenaar die PSG de CL kostte: "Als ik die gezichten zie, heb ik ook wat hartpijn"

De absolute uitblinker bij Bayern München was dan wel Thiago Alcantara, maar Kingsley Coman was wel de held van de Duitsers. Zijn match was ook niet veel minder dan die van Alcantara. Als Parijzenaar had hij wel dubbele gevoelens.

Bayern is een ploeg die de luxe heeft om Coman zelfs geen vaste titularis te maken. De Parijzenaar speelde dit seizoen de helft van de wedstrijden, maar spaarde zijn belangrijkste goal voor het belangrijkste moment van het seizoen. "Ik ben enorm gelukkig, maar ook een beetje verdrietig voor Parijs", reageerde de man die bij PSG zijn jeugdopleiding kreeg. "Ze hebben een fantastisch parcours afgelegd. In mijn hart was ik vandaag voor 100 procent een Bayern-speler, want ik ben op en top professional." "Maar ik zal er niet over liegen: als ik de teleurgestelde gezichten van de PSG-spelers zie, heb ik ook een beetje hartpijn. PSG heeft een supermatch gespeeld net als wij. Ik denk dat het een mooie finale was, we zijn echt gelukkig."