Vadis ook voor volgend weekend twijfelachtig, Bölöni verklaart waarom hij Dejaegere opviste

Vadis Odjidja was niet mee naar Antwerp omwille van een ontsteking aan de knie. Ook voor volgende week tegen KV Mechelen is hij twijfelachtig. Intussen nam Laszlo Bölöni Brecht Dejaegere weer bij zijn kern en hij kreeg ook minuten.

Dejaegere was onder Thorup helemaal uit beeld verdwenen. Voor de fans was het een lichtpunt dat Bölöni hem weer opviste “Brecht heeft me vaak verrast met zijn offensieve acties en zijn doelpogingen van rond de zestien”, legde hij uit.

"Tijdens de eerste twee trainingen viel Brecht me ook op. Daarom heb ik hem geselecteerd. Maar ik ben nog volop mijn groep aan het ontdekken. En door het uitvallen van Odjidja en de weg die Chakvetadze nog moet afleggen, nam ik hem mee naar Antwerp."