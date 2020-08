Standard passeert langs de kassa voor Vojvoda

De transfer van Standard-rechtsachter Vojvoda is zo goed als rond en zou eerstdaags aangekondigd worden.

Volgens de eerdere berichtgevingen zou Vojvoda naar Atalanta trekken. Er zou zelfs al een persoonlijk akkoord geweest zijn tussen speler en club. Maar volgens Sky Sports Italia, zijn Standard en Torino tot een akkoord gekomen en gaat de Kosovaar woensdag zijn medische testen afleggen in Turijn.

Standard zou zo'n 5,5 miljoen euro vangen voor Vojvoda (+ bonussen). Vojvoda zal zo maar 1 seizoen in Luik spelen. In totaal speelde de rechtsachter 33 wedstrijden in loondienst voor de Rouches. Daarin kwam hij eenmaal tot scoren en gaf hij 4 assists.