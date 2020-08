Aster Vranckx sluit ondanks interesse van topclubs vertrek volledig uit: "Ik ben zéér tevreden bij KV"

Aster Vranckx is nog altijd speler van KV Mechelen, maar de transferperiode loopt nog altijd. In theorie is het dus nog altijd mogelijk dat een andere club het jonge talent wegplukt in Mechelen. Vranckx is echter niet van plan om deze zomer te vertrekken.

De voorbije maanden werd de 17-jarige middenvelder al gelinkt aan topclubs uit de Lage Landen zoals Club Brugge en Feyenoord. Zelfs clubs met veel aanzien op Europees niveau zouden geïnteresseerd zijn, zoals AC Milan en Manchester City. Niet simpel om daar als jonge gast rustig onder te blijven. Op voetbal concentreren Vranckx laat zich het hoofd echter niet op hol brengen. "Ik ben zéér tevreden bij KV", benadrukt Vranckx. Heeft hij zijn makelaar dan gevraagd om geen werk meer te maken van een transfer? "Neen, ik ben daar niet echt mee bezig. Mijn taak is om te voetballen en ik wil mij daar op concentreren." Maar ook in de laatste week van de transferperiode moeten we dus geen groot nieuws over hem verwachten Vranckx gaat bij KV Mechelen blijven. "Ja, dat is zo", knikt de jongen met Congolese roots instemmend.