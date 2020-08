De spoeling bij Kortrijk is érg dun, waar blijven transfers? "Er is mij gevraagd om geduldig te zijn ..."

Yves Vanderhaeghe pakte met KV Kortrijk zijn vierde puntje tegen KAS Eupen, maar hij zag met Christophe Lepoint wel opnieuw een speler uitvallen. "Ik hoop er snel enkele te kunnen recupereren."

Onder meer D'Haene, De Sart, Stojanovic en Hines-Ike waren er bij de start van het seizoen niet bij, de voorbije weken vielen met Moffi en Lepoint nog twee sterkhouders uit.

"In de breedte hebben we te weinig spelers", beseft Yves Vanderhaeghe in zijn perspraatje na de puntendeling tegen Eupen.

Geduld

"Ik hoop dat ik er binnenkort weer een paar kan recupereren", was de oefenmeester hoopvol. Stojanovic zou alvast deze week opnieuw aansluiten.

Rest de vraag: waar blijven de transfers voor De Kerels? Die komen traditioneel vrij laat, de transfermarkt is nu open tot begin oktober: "Er is mij gevraagd om geduldig te zijn en dat ben ik ook", liet Vanderhaeghe eerder al noteren.